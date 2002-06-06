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Сочков Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Сочков Андрей

Мать: Сочкова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Фролова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сочков Николай Иванович

Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сочков Трифон Иванович

Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Бутина Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: Сочкова Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1957
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