Сочков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Сочков Андрей
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Фролова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Бутина Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: Сочкова Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Сочкова Агафья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1957