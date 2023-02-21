Сочкова Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

25.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.12.1905

Дочь: Фролова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сочков Николай Иванович

Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сочков Трифон Иванович

Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
09.02.1916

Дочь: Бутина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.1924

Дочь: Сочкова Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1956
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