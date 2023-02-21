Сочкова Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти25.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1905
Дочь: Фролова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.02.1916
Дочь: Бутина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.1924
Дочь: Сочкова Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Сочков Иван Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.09.1956