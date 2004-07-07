Бутина (Сочкова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБутина (Сочкова) Евдокия Ивановна

Бутина (Сочкова) Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1916

Дата смерти

07.07.2004

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1916

Отец: Сочков Иван Андреевич

Мать: Сочкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бутин Виталий Викторович

Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
04.09.1939

Дочь: Ковалева Нонна Викторовна

Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
12.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
20.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
29.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович

Рождение ребёнка
16.06.1956

Сын: Бутин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close