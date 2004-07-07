Бутина (Сочкова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1916
Дата смерти07.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1916
Отец: Сочков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
04.09.1939
Дочь: Ковалева Нонна Викторовна
Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович
Рождение ребёнка
12.07.1946
Рождение ребёнка
20.04.1950
Рождение ребёнка
29.11.1952
Рождение ребёнка
16.06.1956
Отец ребёнка: Бутин Виктор Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.07.2004