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Бутин Виктор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1914

Дата смерти

31.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
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1956 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914

Отец: Бутин Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Сын: Бутин Виталий Викторович

Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1939

Дочь: Ковалева Нонна Викторовна

Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
16.06.1956

Сын: Бутин Юрий Викторович

Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.12.1993
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