Бутин Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1914
Дата смерти31.12.1993
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1914
Отец: Бутин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1939
Дочь: Ковалева Нонна Викторовна
Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1946
Рождение ребёнка
20.04.1950
Рождение ребёнка
29.11.1952
Рождение ребёнка
16.06.1956
Мать ребёнка: Бутина Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.12.1993