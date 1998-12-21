Фролова (Сочкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Сочкова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1905

Дата смерти

23.12.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905

Отец: Сочков Иван Андреевич

Мать: Сочкова Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Фролов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Фролова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович

Рождение ребёнка
04.12.1930

Дочь: Демина Зоя Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович

Рождение ребёнка
12.02.1933

Дочь: Илюшечкина Енафа Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович

Рождение ребёнка
11.09.1938

Сын: Фролов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович

Смерть
23.12.1986
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