Фролова (Сочкова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1905
Дата смерти23.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1905
Отец: Сочков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Фролов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Фролова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович
Рождение ребёнка
04.12.1930
Дочь: Демина Зоя Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович
Рождение ребёнка
12.02.1933
Дочь: Илюшечкина Енафа Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1938
Сын: Фролов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Фролов Николай Степанович
Смерть
23.12.1986