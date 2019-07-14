Демина (Фролова) Зоя Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1930
Дата смерти14.07.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930
Рождение ребёнка
28.11.1953
Сын: Демин Александр Борисович
Отец ребёнка: Демин Борис Александрович
Рождение ребёнка
05.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Демин Борис Александрович
Рождение ребёнка
02.01.1958
Отец ребёнка: Демин Борис Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.07.2019