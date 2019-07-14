Демина (Фролова) Зоя Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демина (Фролова) Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1930

Дата смерти

14.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1930

Отец: Фролов Николай Степанович

Мать: Фролова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1953

Сын: Демин Александр Борисович

Отец ребёнка: Демин Борис Александрович

Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Демин Борис Александрович

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Демин Евгений Борисович

Отец ребёнка: Демин Борис Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.07.2019
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