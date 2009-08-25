Демин Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Борис Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1928

Дата смерти

02.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1953

Сын: Демин Александр Борисович

Мать ребёнка: Демина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Демин Евгений Борисович

Мать ребёнка: Демина Зоя Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1987
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