Демин Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1928
Дата смерти02.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1953
Сын: Демин Александр Борисович
Мать ребёнка: Демина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
02.01.1958
Мать ребёнка: Демина Зоя Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.12.1987