Демин Александр Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1953
Дата смерти25.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1953
Отец: Демин Борис Александрович
Мать: Демина Зоя Николаевна
Рождение ребёнка
19.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.04.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.12.2015