Демин Александр Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демин Александр Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1953

Дата смерти

25.12.2015

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1953

Отец: Демин Борис Александрович

Мать: Демина Зоя Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.04.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.12.2015
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