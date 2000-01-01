Сочкова (Демина) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Демина) Елизавета Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Сочков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сочков Андрей

Рождение ребёнка
02.11.1888

Сын: Сочков Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Сочков Андрей

Рождение ребёнка
01.10.1899

Сын: Сочков Федор Андреевич

Отец ребёнка: Сочков Андрей

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойлычева Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Сочков Андрей

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