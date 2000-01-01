Сочкова (Демина) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Сочков Андрей
Рождение ребёнка
02.11.1888
Отец ребёнка: Сочков Андрей
Рождение ребёнка
01.10.1899
Отец ребёнка: Сочков Андрей
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойлычева Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Сочков Андрей