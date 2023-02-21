Сочков Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочков Федор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1899

Дата смерти

17.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899

Отец: Сочков Андрей

Мать: Сочкова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Сочков Николай Федорович

Мать ребёнка: Сочкова Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Матрена Степановна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Матрена Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сочкова Матрена Степановна

Смерть
17.02.1980
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