Сочков Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1899
Дата смерти17.02.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1899
Отец: Сочков Андрей
Рождение ребёнка
21.05.1923
Мать ребёнка: Сочкова Матрена Степановна
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
17.02.1980