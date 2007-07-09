Сочкова (Шерстнева) Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1900
Дата смерти02.02.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1923
Отец ребёнка: Сочков Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1930
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
02.02.1963