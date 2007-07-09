Сочкова (Шерстнева) Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочкова (Шерстнева) Матрена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1900

Дата смерти

02.02.1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1923

Сын: Сочков Николай Федорович

Отец ребёнка: Сочков Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Федор Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сочков Федор Андреевич

Смерть
02.02.1963
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