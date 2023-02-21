Самойлычева (Сочкова) Таисия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сочков Андрей
Рождение ребёнка
1931
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самойлычев Александр Александрович
Отец ребёнка: Самойлычев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно