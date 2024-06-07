Дресвяников Карп Иевич 1727 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Карп Иевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Дресвяников Иев Вавилович

Мать: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Анастасия Карповна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Устинья Карповна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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