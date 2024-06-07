Дресвяников Карп Иевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Анастасия Карповна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Устинья Карповна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дресвяникова) Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Ивонина) Акилина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно