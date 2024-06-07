Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова (Дресвяникова) Фекла Иевна

Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирошкова (Дресвяникова) Евдокия Иевна

Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Дресвяников Игнатей Иевич

Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дресвяников Карп Иевич

Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дресвяников Галахтион Иевич

Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дресвяников Константин Иевич

Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович

Смерть
Неизвестно

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