Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова (Дресвяникова) Фекла Иевна
Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирошкова (Дресвяникова) Евдокия Иевна
Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725
Сын: Дресвяников Игнатей Иевич
Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович
Рождение ребёнка
1727
Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович
Рождение ребёнка
1729
Сын: Дресвяников Галахтион Иевич
Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дресвяников Константин Иевич
Отец ребёнка: Дресвяников Иев Вавилович
Смерть
Неизвестно