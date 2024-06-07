Дресвяников Иев Вавилович 1708 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвяников Иев Вавилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Дресвяников Вавило Осипович

Мать: Дресвяникова Парасковья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова (Дресвяникова) Фекла Иевна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пирошкова (Дресвяникова) Евдокия Иевна

Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725

Сын: Дресвяников Игнатей Иевич

Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Рождение ребёнка
1727

Сын: Дресвяников Карп Иевич

Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Рождение ребёнка
1729

Сын: Дресвяников Галахтион Иевич

Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Рождение ребёнка
1742

Сын: Дресвяников Константин Иевич

Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна

Смерть
Неизвестно

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