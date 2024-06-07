Дресвяников Иев Вавилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова (Дресвяникова) Фекла Иевна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пирошкова (Дресвяникова) Евдокия Иевна
Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1725
Сын: Дресвяников Игнатей Иевич
Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Дресвяников Галахтион Иевич
Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Дресвяников Константин Иевич
Мать ребёнка: Дресвяникова (Чеузова) Неонила Гавриловна
Смерть
Неизвестно