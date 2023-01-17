Тушин Михаил Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти15.11.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Тушин Матвей
Мать: Акулина Иоанова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Афимья Михайлова
Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Тушин Иосиф Михайлов
Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тушин Данила
Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Михайлова Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Внукова Марья Михайловна
Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова
Смерть
15.11.1890
Причина смерти: от паралича