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Тушин Михаил Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

15.11.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Тушин Матвей

Мать: Акулина Иоанова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Афимья Михайлова

Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тушин Иосиф Михайлов

Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тушин Данила

Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Михайлова Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тушин Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Внукова Марья Михайловна

Мать ребёнка: Тушина Настасья Ларионова

Смерть
15.11.1890
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от паралича
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