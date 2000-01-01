Тушин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тушин Михаил Матвеев
Мать ребёнка: Акулина Иоанова
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Акулина Иоанова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Тушин Тихон Матвеев
Мать ребёнка: Акулина Иоанова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Тушин Иоанн Матвеев
Мать ребёнка: Акулина Иоанова
Смерть
Неизвестно