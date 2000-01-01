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Тушин Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тушин Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Акулина Иоанова

Рождение ребёнка
1835

Сын: Тушин Василий Матвеев

Мать ребёнка: Акулина Иоанова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Тушин Тихон Матвеев

Мать ребёнка: Акулина Иоанова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Тушин Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Акулина Иоанова

Смерть
Неизвестно
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