Тушина Настасья Ларионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти07.10.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Афимья Михайлова
Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Тушин Иосиф Михайлов
Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тушин Данила
Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Михайлова Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Внукова Марья Михайловна
Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев
Смерть
07.10.1895
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь