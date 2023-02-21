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Тушина Настасья Ларионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Афимья Михайлова

Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Тушин Иосиф Михайлов

Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тушин Данила

Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Михайлова Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тушин Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Внукова Марья Михайловна

Отец ребёнка: Тушин Михаил Матвеев

Смерть
07.10.1895
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости | Михайло-Архангельская церковь
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