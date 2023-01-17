Тушин Тимофей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Тушин Михаил Матвеев
Бракосочетание
12.02.1886
Жена: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Сапелкина Ксенья Тимофеева
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Рождение ребёнка
15.09.1890
Дочь: Любовь Тимофеева
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1893
Сын: Тушин Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1895
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896
Дочь: Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Тушин Иоанн Тимофеев
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1899
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
16.07.1901
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1903
Дочь: Параскева Тимофеева
Мать ребёнка: Тушина Анастасия Силуанова?
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Тушина Анастасия Силуанова?
Рождение ребёнка
11.02.1907
Мать ребёнка: Тушина Анастасия Силуанова?
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина
Смерть
Неизвестно