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Тушин Тимофей Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Тушин Михаил Матвеев

Мать: Тушина Настасья Ларионова

Бракосочетание
12.02.1886

Жена: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Сапелкина Ксенья Тимофеева

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Рождение ребёнка
15.09.1890

Дочь: Любовь Тимофеева

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.05.1893

Сын: Тушин Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.02.1895

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896

Дочь: Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Тушин Иоанн Тимофеев

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
06.04.1899

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
16.07.1901

Жена: Тушина Анастасия Силуанова?

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
05.10.1903

Дочь: Параскева Тимофеева

Мать ребёнка: Тушина Анастасия Силуанова?

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1904

Сын: Тушин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Тушина Анастасия Силуанова?

Рождение ребёнка
11.02.1907

Сын: Тушин Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Тушина Анастасия Силуанова?

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Тушина Пелагея Ильина

Смерть
Неизвестно
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