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Фурсов Антон Николаевич

Место рождения

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Мать: ?

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Фурсов Аким Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фурсов Иван Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1856

Жена: Фурсова Евдокия Васильевна

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Фурсов Тихон Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
1866

Сын: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
07.05.1871

Сын: Фурсов Николай Антонович

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
10.06.1872

Дочь: Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
10.09.1874

Дочь: Кубарева Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Фурсова Евдокия Васильевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
Неизвестно
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
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