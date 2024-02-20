Фурсова Евдокия Васильевна
Место рожденияРоссия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти29.10.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1856
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
1866
Сын: Фурсов Илья Антонович (Унтер-Офицер)
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
07.05.1871
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
10.06.1872
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
10.09.1874
Дочь: Кубарева Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Антоновна
Отец ребёнка: Фурсов Антон Николаевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
29.10.1909
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка