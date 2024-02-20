Фурсов Тихон Антонович
Место рожденияРоссия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти14.10.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1862
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Бракосочетание
23.01.1881
Архангельская церковь села Ячейки Бобровский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
02.02.1882
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
28.06.1884
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
18.10.1886
Сын: Фурсов Дмитрий Тихонович (Солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
22.03.1889
Дочь: Усова Матрена Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
31.07.1891
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
15.04.1894
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
03.07.1896
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
28.02.1899
Дочь: Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Фурсова Параскева Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Агафья Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
14.10.1902
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка