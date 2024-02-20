Фурсова (Фурсова) Параскева Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Фурсова) Параскева Тихоновна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия

Дата рождения

26.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901

Отец: Фурсов Тихон Антонович

Мать: Фурсова Агафья Дмитриевна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Фурсов Георгий Андреевич

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Фурсов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Фурсов Георгий Андреевич

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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