Фурсова (Фурсова) Параскева Тихоновна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Дата рождения26.10.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1901
Отец: Фурсов Тихон Антонович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
28.01.1918
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Фурсов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Фурсов Георгий Андреевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно