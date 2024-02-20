Фурсов Георгий Андреевич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Фурсов Андрей Гаврилович
Мать: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
28.01.1918
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Фурсов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Фурсова Параскева Тихоновна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно