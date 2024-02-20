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Фурсов Георгий Андреевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Фурсов Андрей Гаврилович

Мать: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Фурсова Параскева Тихоновна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Фурсов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Фурсова Параскева Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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