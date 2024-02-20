Фурсова (Усова) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Усова) Анна Герасимовна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

После 1918

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Усов Герасим

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1885

Муж: Фурсов Андрей Гаврилович

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
16.10.1886

Сын: Фурсов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1888

Дочь: Пелагия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1892

Сын: Фурсов Федор Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Фурсов Самуил Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1896

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1903

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1912

Сын: Фурсов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1918
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