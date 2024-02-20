Фурсова (Усова) Анна Герасимовна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1865
Дата смертиПосле 1918
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1865
Отец: Усов Герасим
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1885
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
16.10.1886
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1888
Дочь: Пелагия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1892
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1893
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1896
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1903
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1906
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1912
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Гаврилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1918