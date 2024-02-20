Фурсов Андрей Гаврилович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1867
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1885
Жена: Фурсова Анна Герасимовна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
16.10.1886
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1888
Дочь: Пелагия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1891
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1892
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1893
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1896
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1900
Дочь: Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1903
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1906
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1912
Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1918