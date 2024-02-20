Фурсов Андрей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Андрей Гаврилович

Фурсов Андрей Гаврилович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Фурсов Гавриил Евдокимович

Мать: Фурсова Евдокия Никитична

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1885

Жена: Фурсова Анна Герасимовна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
16.10.1886

Сын: Фурсов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1888

Дочь: Пелагия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1891

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1892

Сын: Фурсов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
08.12.1893

Сын: Фурсов Самуил Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
26.03.1896

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898

Сын: Фурсов Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1900

Дочь: Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1903

Сын: Фурсов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.04.1906

Сын: Фурсов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1912

Сын: Фурсов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Герасимовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
После 1918
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close