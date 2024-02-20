Усов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Фурсова Анна Герасимовна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно