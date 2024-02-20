Усов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1865 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Фурсова Анна Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усов Михаил Герасимович

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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