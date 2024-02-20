Фурсов Дмитрий Тихонович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Дата рождения18.10.1886
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1886
Отец: Фурсов Тихон Антонович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
10.11.1904
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1907
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Фурсов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1910
Дочь: Сотникова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
28.12.1912
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
06.03.1915
Сын: Фурсов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
06.04.1917
Дочь: Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Фурсова Татьяна Стефановна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
До 1917