Кубарева (Фурсова) Надежда Антоновна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Дата рождения10.09.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кубарева) Пелагия Евдокимовна
Отец ребёнка: Кубарев Евдоким Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубарев Онисим Евдокимович
Отец ребёнка: Кубарев Евдоким Филиппович
Бракосочетание
08.11.1892