Кубарева (Фурсова) Надежда Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубарева (Фурсова) Надежда Антоновна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия

Дата рождения

10.09.1874

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1874

Отец: Фурсов Антон Николаевич

Мать: Фурсова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кубарева) Пелагия Евдокимовна

Отец ребёнка: Кубарев Евдоким Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубарев Онисим Евдокимович

Отец ребёнка: Кубарев Евдоким Филиппович

Бракосочетание
08.11.1892

Муж: Кубарев Евдоким Филиппович

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