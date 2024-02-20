Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /
Место рожденияРоссия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти06.08.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фурсов Гавриил (Николаевич?)
Мать ребёнка: ?
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
06.08.1874
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка