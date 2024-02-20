Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсов Николай Филатович / Феофилактрвич /

Место рождения

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

06.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Фурсов Филат (Феофилакт) Федорович

Мать: Фурсова Аграфена / Агрепина / Фоминична

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фурсов Федор Николаевич

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Фурсов Антон Николаевич

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фурсов Гавриил (Николаевич?)

Мать ребёнка: ?

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
06.08.1874
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
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