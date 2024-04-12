Зипир Евфимий Андреевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1884
Отец: Зипир Андрей Евфимович
Мать: Зипир София Левтерова
Бракосочетание
19.10.1903
Жена: Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
07.06.1904
Мать ребёнка: Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
26.09.1905
Дочь: Феодосия Евфимовна
Мать ребёнка: Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
18.04.1907
Дочь: София Евфимовна
Мать ребёнка: Варвара Викторовна
Рождение ребёнка
08.12.1909
Дочь: Домникия Евфимовна
Мать ребёнка: Варвара Викторовна
Смерть
Неизвестно