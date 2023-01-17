Елизарова (Куранова) Анфиса Константиновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1877
В семейном списке 1892 года 15 лет
Бракосочетание
22.07.1898 ст.
Жених: казак Андрей Григорьевич Елизаров -27 лет Невеста: казачка Анфиса Константиновна Куранова - 20 лет Поручители: запасной рядовой Иван Антонович Флоров, казаки Кузьма Григорьевич Елизаров и Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно