Елизарова (Куранова) Анфиса Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Куранова) Анфиса Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1835 г.р.

Мать

Вычислено 1851 г.р.

Муж

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: Куранов Константин Матвеевич

Мать: Куранова Евдокия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 15 лет
Бракосочетание
22.07.1898 ст.

Муж: Елизаров Андрей Григорьевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Андрей Григорьевич Елизаров -27 лет Невеста: казачка Анфиса Константиновна Куранова - 20 лет Поручители: запасной рядовой Иван Антонович Флоров, казаки Кузьма Григорьевич Елизаров и Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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