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Куранова Евдокия Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 41 год
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Куранов Константин Матвеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1877

Дочь: Елизарова Анфиса Константиновна

Отец ребёнка: Куранов Константин Матвеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Сын: Куранов Андрей Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Матвеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Куранов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Матвеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Смерть
Неизвестно
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