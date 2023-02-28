Куранова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 41 год
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1877
Дочь: Елизарова Анфиса Константиновна
Отец ребёнка: Куранов Константин Матвеевич
В семейном списке 1892 года 15 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Сын: Куранов Андрей Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Матвеевич
В семейном списке 1892 года 14 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Куранов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Матвеевич
В семейном списке 1892 года 7 лет
Смерть
Неизвестно