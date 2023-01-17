Елизаров Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1898 ст.
Жених: казак Андрей Григорьевич Елизаров -27 лет Невеста: казачка Анфиса Константиновна Куранова - 20 лет Поручители: запасной рядовой Иван Антонович Флоров, казаки Кузьма Григорьевич Елизаров и Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно