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Елизаров Андрей Григорьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
22.07.1898 ст.

Жена: Елизарова Анфиса Константиновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Андрей Григорьевич Елизаров -27 лет Невеста: казачка Анфиса Константиновна Куранова - 20 лет Поручители: запасной рядовой Иван Антонович Флоров, казаки Кузьма Григорьевич Елизаров и Андр... Показать все
Смерть
Неизвестно
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