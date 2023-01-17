Зимин Федор Frolovich)
Место рожденияПензенская обл., Кондольский р-н, с. Князевка
Дата рождения1904
Дата смерти?.04.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Зимин Фрол
Мать: не указана
Пензенская обл., Кондольский р-н, с. Князевка
Рождение ребёнка
04.07.1931
Дочь: Лукашина Раиса
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1935
Сын: Зимин Юрий
Мать ребёнка: Зимина Анастасия
Военная служба
Неизвестно
Пензенский ГВК
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: На войне