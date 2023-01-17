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Зимин Федор Frolovich)

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Место рождения

Пензенская обл., Кондольский р-н, с. Князевка

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Зимин Фрол

Мать: не указана

Пензенская обл., Кондольский р-н, с. Князевка
Рождение ребёнка
04.07.1931

Дочь: Лукашина Раиса

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1935

Сын: Зимин Юрий

Мать ребёнка: Зимина Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Пензенский ГВК
Смерть
?.04.1942
Причина смерти: На войне
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