Зимина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1907

Дата смерти

07.01.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1907

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1931

Дочь: Лукашина Раиса

Отец ребёнка: Зимин Федор Frolovich)

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1935

Сын: Зимин Юрий

Отец ребёнка: Зимин Федор Frolovich)

Смерть
07.01.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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