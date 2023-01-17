Зимина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1907
Дата смерти07.01.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1907
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1931
Дочь: Лукашина Раиса
Отец ребёнка: Зимин Федор Frolovich)
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
06.03.1935
Сын: Зимин Юрий
Отец ребёнка: Зимин Федор Frolovich)
Смерть
07.01.1991
Причина смерти: Естественная смерть/старость