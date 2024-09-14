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Кальван Сергей Евгеньевич

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

06.12.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950

Отец: Кальван Евгений Соломонович

Мать: Кальван (Татаринова) Надежда Алексеевна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальван (Кравчук) Галина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1975

Дочь: Бунина (Кальван) Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Кальван (Кравчук) Галина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1979

Сын: Кальван Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Кальван (Кравчук) Галина Ивановна

Липецк, город Липецк, Липецкая область

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