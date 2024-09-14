Кальван Сергей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения06.12.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1975
Дочь: Бунина (Кальван) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кальван (Кравчук) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
19.02.1979
Мать ребёнка: Кальван (Кравчук) Галина Ивановна
Липецк, город Липецк, Липецкая область