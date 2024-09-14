Бунина (Кальван) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бунина (Кальван) Елена Сергеевна

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Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

15.10.1975

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1949 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1975

Отец: Кальван Сергей Евгеньевич

Мать: Кальван (Кравчук) Галина Ивановна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бунин Демьян Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Демьян Евгеньевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бунин Демьян Евгеньевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область

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