Бунина (Кальван) Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.10.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бунин Демьян Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бунин Демьян Евгеньевич