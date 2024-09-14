Кальван (Кравчук) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1975
Дочь: Бунина (Кальван) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Кальван Сергей Евгеньевич
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1979
Отец ребёнка: Кальван Сергей Евгеньевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область