Кальван (Кравчук) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальван (Кравчук) Галина Ивановна

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Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

03.01.1949

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальван Сергей Евгеньевич

Место жительства
Неизвестно
Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1975

Дочь: Бунина (Кальван) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Кальван Сергей Евгеньевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1979

Сын: Кальван Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кальван Сергей Евгеньевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область

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