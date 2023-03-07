Кальван (Татаринова) Надежда Алексеевна
Место рождения
Дата рождения09.06.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1930
Отец: Татаринов Алексей
Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Кальван Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Кальван Евгений Соломонович
Рождение ребёнка
15.07.1957
Дочь: Ирина Евгеньевна
Отец ребёнка: Кальван Евгений Соломонович
Рождение ребёнка
19.02.1979
Отец ребёнка: Кальван Сергей Евгеньевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно