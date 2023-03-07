Кальван (Татаринова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКальван (Татаринова) Надежда Алексеевна

Кальван (Татаринова) Надежда Алексеевна

avatar

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.06.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1930

Отец: Татаринов Алексей

Мать: Татаринова Онисья Петровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Кальван Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Кальван Евгений Соломонович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
15.07.1957

Дочь: Ирина Евгеньевна

Отец ребёнка: Кальван Евгений Соломонович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
19.02.1979

Сын: Кальван Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Кальван Сергей Евгеньевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальван Евгений Соломонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close