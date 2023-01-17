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Волков Сергей Петрович

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Место рождения

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
16.05.1908

Сын: Волков Петр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Волков Степан Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Волков Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
С 1937 по 1939

Сын: Волков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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