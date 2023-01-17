Волков Сергей Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1923
Сын: Волков Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1937 по 1939
Сын: Волков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно