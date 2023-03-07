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Волков Владимир Сергеевич

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Место рождения

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Около 01.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Волков Сергей Петрович

Мать: не указана

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ковалева Зинаида Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Вера Владимировна

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Волкова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Волкова Вера Владимировна

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Вера Владимировна

Смерть
Около 01.12.1990
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