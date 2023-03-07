Волков Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиОколо 01.12.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Волков Сергей Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ковалева Зинаида Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Вера Владимировна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Волкова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Волкова Вера Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 01.12.1990