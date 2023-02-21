Волкова Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Вера Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Ковалева Зинаида Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Сергеевич

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Волкова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Волков Владимир Сергеевич

Хилец, Шкловский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Владимир Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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