Волкова Вера Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Ковалева Зинаида Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Волкова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Волков Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно