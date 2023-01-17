Волков Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1953
Дочь: Кравцова Елена Степановна
Мать ребёнка: Волкова Ангелина Петровна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Ангелина Петровна
Смерть
1980