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Волков Степан Сергеевич

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Место рождения

Могилев, Могилёвская область

Дата рождения

1912

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилев, Могилёвская область
Рождение ребёнка
28.02.1953

Дочь: Кравцова Елена Степановна

Мать ребёнка: Волкова Ангелина Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Сергей Степанович

Мать ребёнка: Волкова Ангелина Петровна

Смерть
1980
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