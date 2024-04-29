Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

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Место рождения

г. Полоцк, Российская Империя

Дата рождения

1886

Дата смерти

12.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Гительсон Рафаил

Мать: Гительсон Малка

г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

Рождение ребёнка
15.01.1912

Сын: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович

Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
12.05.1914

Сын: Абрамов Меир (Михаил) Самуилович

Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

д. Живоловичи
Рождение ребёнка
?.08.1919

Сын: Абрамов Рувим Самуилович

Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Малкина (Абрамова) Фейга (Феня) Самуиловна

Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

Смерть
12.05.1958

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