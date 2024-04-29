Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна
Место рожденияг. Полоцк, Российская Империя
Дата рождения1886
Дата смерти12.05.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Гительсон Рафаил
Мать: Гительсон Малка
г. Полоцк, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1912
Сын: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович
Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)
д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
12.05.1914
Сын: Абрамов Меир (Михаил) Самуилович
Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)
д. Живоловичи
Рождение ребёнка
?.08.1919
Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)
г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Малкина (Абрамова) Фейга (Феня) Самуиловна
Отец ребёнка: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)
Смерть
12.05.1958