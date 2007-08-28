Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович
Место рожденияд. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Дата рождения15.01.1912
Дата смерти28.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1912
д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa)
Мать ребёнка: Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна
г. Витебск
Смерть
28.08.2007
Израиль
Похороны
Неизвестно
Old Nazareth Illit Cemetery, Nazareth Iliit, Israel