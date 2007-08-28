Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович 15.01.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович

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Место рождения

д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР

Дата рождения

15.01.1912

Дата смерти

28.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1912

Отец: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

Мать: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна

Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa)

Мать ребёнка: Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна

г. Витебск
Смерть
28.08.2007
Израиль
Похороны
Неизвестно
Old Nazareth Illit Cemetery, Nazareth Iliit, Israel

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