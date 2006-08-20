Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa) 24.11.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa)

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Место рождения

г. Витебск

Дата рождения

24.11.1934

Дата смерти

20.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934

Отец: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович

Мать: Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна

г. Витебск
Бракосочетание
08.08.1957

Муж: Краснолуцкий Игорь

г. Острог
Работа или профессия
Между 28.03.1958 и 10.07.1990
Развод
20.11.1981

Муж: Краснолуцкий Игорь

Kamenetz-Podolski(Ukraine UdssR)
Смерть
20.08.2006
г. Нюрнберг, Германия

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