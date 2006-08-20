Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa)
Место рожденияг. Витебск
Дата рождения24.11.1934
Дата смерти20.08.2006
ПолЖенский
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1934
Отец: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович
г. Витебск
Бракосочетание
08.08.1957
Муж: Краснолуцкий Игорь
г. Острог
Работа или профессия
Между 28.03.1958 и 10.07.1990
Развод
20.11.1981
Муж: Краснолуцкий Игорь
Kamenetz-Podolski(Ukraine UdssR)
Смерть
20.08.2006
г. Нюрнберг, Германия