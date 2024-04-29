Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна
Место рожденияг. Витебск, Белоруссия, Российская Империя
Дата рождения25.12.1916
Дата смерти24.03.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916
Отец: Элькин Рафаил
Мать: Elkina (Элькина) Sora
г. Витебск, Белоруссия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Рождение ребёнка
24.11.1934
Дочь: Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa)
Отец ребёнка: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович
г. Витебск
Смерть
24.03.1980
г. Каменец-Подольский