Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна 25.12.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамова (Элькина) Рива (Ривка) Рафаиловна

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Место рождения

г. Витебск, Белоруссия, Российская Империя

Дата рождения

25.12.1916

Дата смерти

24.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1916

Отец: Элькин Рафаил

Мать: Elkina (Элькина) Sora

г. Витебск, Белоруссия, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Телефонистка
Рождение ребёнка
24.11.1934

Дочь: Краснокуцкая (Krasnokutska) (Абрамова) Лариса Аркадьевна (Larissa)

Отец ребёнка: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович

г. Витебск
Смерть
24.03.1980
г. Каменец-Подольский

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