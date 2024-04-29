Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти27.11.1953
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Абрамов Мейлах
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1912
Сын: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович
Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна
д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
12.05.1914
Сын: Абрамов Меир (Михаил) Самуилович
Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна
д. Живоловичи
Рождение ребёнка
?.08.1919
Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна
г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1920
Смерть
27.11.1953
Похороны
Неизвестно
г. Витебск, кладбище Старо-Улановичи