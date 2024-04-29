Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович) 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

27.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Абрамов Мейлах

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

Рождение ребёнка
15.01.1912

Сын: Абрамов Арон (Аарон Аркадий) (Аарон, Аркадий) Самуилович

Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

д. Живоловчи, Полоцкая область, Белорусская ССР
Рождение ребёнка
12.05.1914

Сын: Абрамов Меир (Михаил) Самуилович

Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

д. Живоловичи
Рождение ребёнка
?.08.1919

Сын: Абрамов Рувим Самуилович

Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Малкина (Абрамова) Фейга (Феня) Самуиловна

Мать ребёнка: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

Смерть
27.11.1953
Похороны
Неизвестно
г. Витебск, кладбище Старо-Улановичи

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