Абрамов Мейлах Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАбрамов Мейлах

Абрамов Мейлах

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Rabi
Рождение ребёнка
1880

Сын: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Абрамов Григорий Михайлович (Герш Мейлахович)

Мать ребёнка: не указана

Чашники, Витебская область, Беларусь
Смерть
Неизвестно

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